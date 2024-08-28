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Ohio Baseball: Top Outfielders in 2026

Lucas Feddersen • OhioPreps
Editor
@OhioPrepsRivals

Ohio Preps has updated our list of the elite baseball players in the Class of 2026. Find out who made the cut!

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Top Players by Position in 2026

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Outfielders - 8/28

Center Fielders - 8/29

Left Fielders - 8/30

Right Fielders - 8/31

Pitchers - 9/1

Top Players by Position in 2025

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Top Players by Position in 2027

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