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Ohio High School Baseball: Top Catchers in 2026

Lucas Feddersen • OhioPreps
Editor
@OhioPrepsRivals

Ohio Preps has updated our list of the elite baseball players in the Class of 2026. Find out who made the cut!

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Top Players by Position in 2026

Right Handed Pitchers - 8/8

Left Handed Pitchers - 8/9

Catchers - 8/10

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Top Players by Position in 2025

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Shortstops

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