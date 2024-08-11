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ago baseball Edit

Ohio High School Baseball: Top First Basemen in 2026

Lucas Feddersen • OhioPreps
Editor
@OhioPrepsRivals

Ohio Preps has updated our list of the elite baseball players in the Class of 2026. Find out who made the cut!

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Top Players by Position in 2026

Right Handed Pitchers - 8/8

Left Handed Pitchers - 8/9

Catchers - 8/10

First Basemen - 8/11

Top Players by Position in 2025

Right Handed Pitchers

Left Handed Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

Outfielders

Center Fielders

Left Fielders

Right Fielders

Pitchers - 8/5

Utility Players - 8/6

Database - 8/7

Top Players by Position in 2027

Right Handed Pitchers

Left Handed Pitchers

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