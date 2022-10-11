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Ohio High School Baseball: Top Left Handed Pitchers in 2023

Lucas Feddersen • OhioPreps
Editor
@OhioPrepsRivals

Ohio Preps has updated our list of the elite baseball players in the Class of 2023. Find out who made the cut!

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