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Ohio High School Baseball: Top Outfielders in 2025

Lucas Feddersen • OhioPreps
Editor
@OhioPrepsRivals

Ohio Preps has updated our list of the elite baseball players in the Class of 2025. Find out who made the cut!

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