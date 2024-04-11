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Q&A with Green defensive tackle Michael Schaal
Lucas Feddersen
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OhioPreps
Editor
Ohio Preps caught up with Green defensive tackle Michael Schaal in this article now!How did the high school football season go overall?“Our football season was very eventful. We had 3 starters go d...
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