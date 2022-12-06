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Ohio High School Track Top Athletes in 2023: 200 Meters

Lucas Feddersen • OhioPreps
Editor
@OhioPrepsRivals

Ohio Preps has updated our list of the top track athletes in the Class of 2023. Find out who made the cut!

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Top Boys' Athletes by Event in 2023

100 Meters - 12/5

200 Meters - 12/6

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800 Meters - 12/8

1,600 Meters - 12/9

3,200 Meters - 12/10

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