 OhioPreps - Ohio High School Track Top Athletes in 2022: 200 Meters
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Ohio High School Track Top Athletes in 2022: 200 Meters

Lucas Feddersen • OhioPreps
Editor
@OhioPrepsRivals

Ohio Preps has updated our list of the top track athletes in the Class of 2022. Find out who made the cut!

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Top Athletes by Event in 2022

100 Meters - 8/30

200 Meters - 8/31

400 Meters - 9/1

800 Meters - 9/2

1,600 Meters - 9/3

3,200 Meters - 9/4

110 Meter Hurdles - 9/5

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