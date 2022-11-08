News More News
{{ timeAgo('2022-11-08 06:00:00 -0600') }} other sports Edit

Ohio High School Girls' Volleyball: Top Defenders in 2023

Lucas Feddersen • OhioPreps
Editor
@OhioPrepsRivals

Ohio Preps has updated our list of the top volleyball players in the Class of 2023. Find out who is included now!

OhioPreps SUBSCRIBERS: CLICK HERE TO READ THE ENTIRE ARTICLE!

------------------

What other coverage am I missing by not subscribing?

Top Players by Position in 2023

Blockers - 11/7

Defenders - 11/8

Hitters - 11/9

Passers - 11/10

Servers - 11/11

Athletes - 11/12

Database - 11/13

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}