 OhioPreps - Ohio High School Basketball: Top Point Guards in 2023
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Ohio High School Basketball: Top Point Guards in 2023

Lucas Feddersen • OhioPreps
Editor
@OhioPrepsRivals

Ohio Preps has updated our list of the top basketball players in the Class of 2023. Find out who made the cut!

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Top Players by Position in 2023

Point Guards - 1/17

Wing Guards - 1/18

Combo Guards - 1/23

Wing Forwards - 1/9

Power Forwards - 1/20

Centers - 1/21

Athletes - 1/22

Top Players by Position in 2022

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