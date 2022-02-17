 OhioPreps - Ohio High School Baseball: Top Prospect Database in 2022
News More News
{{ timeAgo('2022-02-17 14:00:00 -0600') }} baseball Edit

Ohio High School Baseball: Top Prospect Database in 2022

Lucas Feddersen • OhioPreps
Editor
@OhioPrepsRivals

Ohio Preps has updated our list of the elite baseball players in the Class of 2022. Find out who made the cut!

OhioPreps SUBSCRIBERS: CLICK HERE TO READ THE ENTIRE ARTICLE!

------------------

What other coverage am I missing by not subscribing?

Top Players by Position in 2022

Right Handed Pitchers

Left Handed Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders - 2/14

Outfielders - 2/15

Utility Players - 2/16

Database - 2/17

Top Players by Position in 2023

Right Handed Pitchers

Left Handed Pitchers

First Basemen

Catchers

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Outfielders

Utility Players

Database

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}