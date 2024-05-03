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Ohio High School Baseball: Top Catchers in 2026
Lucas Feddersen
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OhioPreps
Editor
Ohio Preps has updated our list of the elite baseball players in the Class of 2026. Find out who made the cut!
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