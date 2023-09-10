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Ohio High School Baseball: Top Catchers in 2024

Lucas Feddersen • OhioPreps
Editor
@OhioPrepsRivals

Ohio Preps has updated our list of the elite baseball players in the Class of 2024. Find out who made the cut!

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Top Players by Position in 2024

Right Handed Pitchers - 9/8

Left Handed Pitchers - 9/9

Catchers - 9/10

Top Players by Position in 2025

Right Handed Pitchers

Left Handed Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

Outfielders

Center Fielders

Left Fielders

Right Fielders

Pitchers - 9/4

Utility Players - 9/5

Database - 9/6

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