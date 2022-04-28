 OhioPreps - Ohio Football: Top Returning Defensive Players - Inter-Valley South
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Ohio Football: Top Returning Defensive Players - Inter-Valley South

Lucas Feddersen • OhioPreps
Editor
@OhioPrepsRivals

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Top Returning Defensive Players by Conference

Greater Western Ohio - 4/18

Green Meadows - 4/19

Inter-Valley North - 4/20

Inter-Valley South - 4/21

Knox Morrow - 4/22

Lake Erie - 4/23

Licking County Buckeye - 4/24

Frontier

Greater Catholic North

Greater Catholic South

Greater Cleveland

Greater Miami

Great Lakes East

Great Lakes West

Columbus City South

Crown

East Central Ohio

Eastern Cincinnati

Eastern Ohio

Federal

Firelands

Chagrin Valley Chagrin

Chagrin Valley Metro

Chagrin Valley Valley

Cincinnati Hills

Cincinnati Metro Large

Cincinnati Metro Small

Columbus City North

Akron City

All-American

Blanchard Valley

Buckeye 8 North

Buckeye 8 South

Central Buckeye Kenton Trail

Central Buckeye Mad River

Central Catholic

Top Players by Position in 2024

Quarterbacks - 4/29

Running Backs - 4/30

Fullbacks - 5/1

Top Players by Position in 2023

Quarterbacks

Running Backs

Fullbacks

Wide Receivers

Tight Ends

Kickers

Punters

Offensive Centers

Offensive Guards

Offensive Linemen

Offensive Tackles

Defensive Ends

Defensive Linemen

Defensive Tackles

Inside Linebackers

Linebackers

Middle Linebackers

Outside Linebackers

Free Safeties

Safeties

Strong Safeties

Defensive Backs - 4/25

Defensive Athletes - 4/26

Offensive Athletes - 4/27

Database - 4/28

Top Returning Offensive Players by Conference

Greater Western Ohio

Green Meadows

Inter-Valley North

Inter-Valley South

Knox Morrow

Lake Erie

Licking County Buckeye

Frontier

Great Lakes East

Great Lakes West

Greater Catholic North

Greater Catholic South

Greater Cleveland

Greater Miami

Columbus City South

Crown

East Central Ohio

Eastern Cincinnati

Eastern Ohio

Federal

Firelands

Chagrin Valley Chagrin

Chagrin Valley Metro

Chagrin Valley Valley

Cincinnati Hills

Cincinnati Metro Large

Cincinnati Metro Small

Columbus City North

Akron City

All-American

Blanchard Valley

Buckeye 8 North

Buckeye 8 South

Central Buckeye Kenton Trail

Central Buckeye Mad River

Central Catholic

Top Players by Position in 2025

Quarterbacks

Running Backs

Fullbacks

Wide Receivers

Tight Ends

Kickers

Offensive Athletes

Punters

Offensive Centers

Offensive Guards

Offensive Linemen

Offensive Tackles

Defensive Ends

Defensive Linemen

Inside Linebackers

Linebackers

Middle Linebackers

Outside Linebackers

Free Safeties

Safeties

Strong Safeties

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Defensive Athletes

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